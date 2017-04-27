Директор автодилера в Новосибирске оштрафована за невыплату зарплаты

Аляска отметит 75-летие воздушной трассы АЛСИБ совместными с Россией проектамиОбщество 27 апреля, 10:19
Шарапова заявила, что не держит ни на кого зла из-за своей дисквалификацииСпорт 27 апреля, 10:07
Безбородов назначен главным судьей матча чемпионата России по футболу ЦСКА - "Спартак"Спорт 27 апреля, 10:04
Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу БарышниковуКультура 27 апреля, 9:55
Две станции метро в Екатеринбурге возобновили работу после обнаружения бесхозного чемоданаНовости Урала 27 апреля, 9:54
Шарапова: победа над Винчи - маленький шаг в карьереСпорт 27 апреля, 9:48
Сечин вошел в высший наблюдательный совет Федерации бокса РоссииСпорт 27 апреля, 9:28
Глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство республики в отставкуПолитика 27 апреля, 9:02
Компания "Орел Нобель-Агро" увеличит производство зерна за счет расширения пашниБанк историй успеха 27 апреля, 9:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Директор новосибирского автодилера "СЛК-Моторс" Наталья Жданова освобождена от уголовной ответственности за невыплату зарплаты работникам. В связи с тем, что обвиняемая признала вину и полностью погасила долг в 4 млн рублей, ей назначен только судебный штраф в 200 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.
"Следователь по заявлению обвиняемой направил мировому судье Октябрьского района Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 27 апреля ходатайство следователя судом рассмотрено и удовлетворено, обвиняемая от уголовной ответственности освобождена, ей назначен штраф на сумму 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее в отношении 45-летней Ждановой расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности). По версии следствия, с ноября 2015 года по май 2016 года она в течение более пяти месяцев полностью не выплачивала зарплату 80 работникам. В результате на предприятии образовалась задолженность на сумму более 4 млн рублей. В то же время в кассу и на расчетные счета организации поступали достаточные для выплаты зарплаты деньги, которые в нарушение законодательства расходовались для проведения расчетов с контрагентами общества.
"СЛК-Моторс" в свое время был крупнейшим в Новосибирске и одним из крупнейших в Сибири автодилеров, представляя в административном центре марки Toyota, Lexus, Nissan, Hyundai, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi, Porsche, а в Барнауле - Toyota и Lexus. На сегодняшний день компания является только дилером Porsche и проходит процедуру банкротства.