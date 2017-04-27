В Новосибирске к 9 мая откроют первую за Уралом диораму, созданную ветераном ВОВ

Шарапова заявила, что не держит ни на кого зла из-за своей дисквалификацииСпорт 27 апреля, 10:07
Безбородов назначен главным судьей матча чемпионата России по футболу ЦСКА - "Спартак"Спорт 27 апреля, 10:04
Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу БарышниковуКультура 27 апреля, 9:55
Две станции метро в Екатеринбурге возобновили работу после обнаружения бесхозного чемоданаНовости Урала 27 апреля, 9:54
Шарапова: победа над Винчи - маленький шаг в карьереСпорт 27 апреля, 9:48
Сечин вошел в высший наблюдательный совет Федерации бокса РоссииСпорт 27 апреля, 9:28
Глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство республики в отставкуПолитика 27 апреля, 9:02
Компания "Орел Нобель-Агро" увеличит производство зерна за счет расширения пашниБанк историй успеха 27 апреля, 9:02
Глава "Торо Россо" рассчитывает, что Квят останется в команде и после нынешнего сезонаСпорт 27 апреля, 8:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Первая за Уралом историческая диорама, посвященная боевому пути 22-й Сибирской добровольческой стрелковой дивизии в Великой Отечественной войне, откроется в Новосибирске 9 мая. Автор диорамы - художник Вениамин Чебанов - создавал ее на основе собственных фронтовых воспоминаний, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
"Сюжетом были избраны бои дивизии на Ржевско-Вяземском плацдарме, где ожесточение доходило до рукопашных боев. Продумывая композицию, художник решил, что оптимально будет изобразить битву в диораме. Искал решение, пока не пришел к полотну размером 2,7 на 10 метров. К нему Вениамин Карпович подготовил более 300 эскизов", - сказала она.
Терешкова пояснила, что части диорамы ранее нигде не экспонировались, и для ее размещения специалисты мэрии подобрали подходящее помещение в историческом здании в центре Новосибирска - построенном в 1930-е годы Доме работников райисполкома, более известном как "Стоквартирный дом".
По словам Терешковой, Чебанов готовил диораму несколько лет и перед финальными приготовлениями так переволновался, что вынужден был лечь в больницу. "Но сейчас, к счастью, все хорошо. Он уже дома", - добавила она.
Вениамину Чебанову 92 года. В начале войны он работал слесарем на железной дороге, а в 1944 году попал на фронт, где командовал стрелковым взводом. Награжден многими орденами и медалями. После войны стал художником.