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В Новосибирске к 9 мая откроют первую за Уралом диораму, созданную ветераном ВОВ

Сибирь
27 апреля, 10:08 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, апреля. /ТАСС

Художник Вениамин Чебанов создавал ее на основе собственных фронтовых воспоминаний

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НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Первая за Уралом историческая диорама, посвященная боевому пути 22-й Сибирской добровольческой стрелковой дивизии в Великой Отечественной войне, откроется в Новосибирске 9 мая. Автор диорамы - художник Вениамин Чебанов - создавал ее на основе собственных фронтовых воспоминаний, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

"Сюжетом были избраны бои дивизии на Ржевско-Вяземском плацдарме, где ожесточение доходило до рукопашных боев. Продумывая композицию, художник решил, что оптимально будет изобразить битву в диораме. Искал решение, пока не пришел к полотну размером 2,7 на 10 метров. К нему Вениамин Карпович подготовил более 300 эскизов", - сказала она.

Терешкова пояснила, что части диорамы ранее нигде не экспонировались, и для ее размещения специалисты мэрии подобрали подходящее помещение в историческом здании в центре Новосибирска - построенном в 1930-е годы Доме работников райисполкома, более известном как "Стоквартирный дом".

По словам Терешковой, Чебанов готовил диораму несколько лет и перед финальными приготовлениями так переволновался, что вынужден был лечь в больницу. "Но сейчас, к счастью, все хорошо. Он уже дома", - добавила она.

Вениамину Чебанову 92 года. В начале войны он работал слесарем на железной дороге, а в 1944 году попал на фронт, где командовал стрелковым взводом. Награжден многими орденами и медалями. После войны стал художником.

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