В Томске в 2017 г. выделят 600 млн рублей на ремонт 30 км дорог

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ТОМСК, 27 апреля. /ТАСС/. Финансирование дорожного ремонта в Томске в 2017 году увеличится почти вдвое по сравнению с прошлым годом и достигнет 600 млн рублей, на эти деньги планируется отремонтировать 30 км дорог и тротуаров. Об этом сообщил в четверг в своем отчете перед городской Думой мэр Иван Кляйн.
"Меня искренне радует увеличение финансирования дорожного ремонта. В 2017 году на эти цели запланированы более 600 млн рублей", - сказал Кляйн, отметив, 220 млн рублей из этой суммы поступят из федерального бюджета.
По его словам, выделенные в 2017 году деньги позволят отремонтировать в общей сложности 30 км дорог и тротуаров.
В 2016 году на эти цели потратили 317 млн рублей, что позволило отремонтировать 17 км дорожной сети.