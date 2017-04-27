В Томске в 2017 г. выделят 600 млн рублей на ремонт 30 км дорог

ТОМСК, 27 апреля. /ТАСС/. Финансирование дорожного ремонта в Томске в 2017 году увеличится почти вдвое по сравнению с прошлым годом и достигнет 600 млн рублей, на эти деньги планируется отремонтировать 30 км дорог и тротуаров. Об этом сообщил в четверг в своем отчете перед городской Думой мэр Иван Кляйн.

"Меня искренне радует увеличение финансирования дорожного ремонта. В 2017 году на эти цели запланированы более 600 млн рублей", - сказал Кляйн, отметив, 220 млн рублей из этой суммы поступят из федерального бюджета.

По его словам, выделенные в 2017 году деньги позволят отремонтировать в общей сложности 30 км дорог и тротуаров.

В 2016 году на эти цели потратили 317 млн рублей, что позволило отремонтировать 17 км дорожной сети.