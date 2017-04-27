Подозреваемый в превышении полномочий проректор СФУ был кандидатом на пост ректора

КРАСНОЯРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Проректор Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) Павел Вчерашний, подозреваемый в превышении должностных полномочий, являлся кандидатом на пост будущего ректора этого вуза. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Законодательного собрания Красноярского края, президент Сибирского федерального университета Александр Усс.

"Павел Михайлович Вчерашний является одним из самых порядочных, профессиональных и авторитетных руководителей СФУ. И неслучайно действующий ректор СФУ, академик Ваганов предложил именно его в качестве кандидата на должность будущего ректора", - подчеркнул Усс.

По его словам, наблюдательный совет университета официально поддержал кандидатуру Вчерашнего. "Кандидатуру Павла Михайловича поддержал и губернатор, направив соответствующее представление министру образования России", - добавил Усс, отметив, что у него "нет никаких оснований сомневаться в правильности этого решения".

"Что касается наших правоохранительных органов, то у меня нет сегодня оснований считать, что идут какие-то игры. Наши правоохранительные органы действуют в интересах государства. И надеюсь, после проверочных действий истина будет установлена и она будет носить позитивный характер", - прокомментировал Усс возбуждение уголовного дела в отношении Вчерашнего.

Об уголовном деле

Как сообщалось ранее, региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Вчерашнего по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, подозреваемый, осуществляющий управление финансово-экономической деятельностью СФУ, дал распоряжение подчиненному сотруднику включить одного из студентов университета в список получателей грантов в номинации "Грант магистру", хотя оснований для этого не имелось. В результате его незаконных действий студент получил 150 тыс. рублей, которые использовал на личные цели.

Источник в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что это не единственный эпизод. "Пока дело возбужденно по одному эпизоду, но всего есть подозрения в девяти таких эпизодах, они сейчас также изучаются", - отметил собеседник агентства. Кроме того по данным того же источника, получение гранта лоббировал один из высокопоставленных представителей министерства спорта края. В ведомстве сотрудники ФСБ провели обыски.

Назначение ректора

Согласно уставу ВУЗа, ректор назначается правительством России. Действующий ректор СФУ Евгений Ваганов назначен на эту должность в ноябре 2006 года. Как сообщил источник ТАСС в органах региональной власти, планировалось, что Вчерашний был бы назначен исполняющим обязанности ректора уже в мае, после чего был бы утвержден федеральным правительством.