Взявшему в заложники 13-летнюю девочку жителю Омской области грозит 15 лет тюрьмы

ОМСК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого жителя Омской области, который 1 февраля в Омске взял в заложники 13-летнюю девочку. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.

"41-летний Евгений Завагин обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища и в захвате и удержании лица в качестве заложника с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетней, а также в отношении двух лиц и из корыстных побуждений. За инкриминируемые ему преступления предусмотрено наказание от шести до пятнадцати лет лишения свободы", - сказала она.

По словам Болдиновой, Завагин в ходе расследования дал признательные показания. Проведенные экспертизы показали, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако осознавал свои действия. Уголовное дело направлено на утверждение в прокуратуру, после чего будет передано в суд.

Неоднократно судимый за кражи 41-летний мужчина захватил 1 февраля в заложники 13-летнюю жительницу Омска, около 10:00 по местному времени (7:00 мск) преступник зашел в частный дом, дверь которого была открыта. Там, угрожая школьнице ножом, мужчина требовал передать ему дозу героина. Сотрудники УМВД России по Омской области и Росгвардии обезвредили и задержали преступника. Девочка серьезно не пострадала, врачи обнаружили у нее поверхностную резаную рану на спине и многочисленные царапины на груди и шее.

Следствие установило, что мужчина после освобождения в 2011 году из мест лишения свободы проживал в селе Надеждино Омской области. 31 января он приехал в Омск и заселился в одну из гостиниц, расположенных рядом с домом потерпевших. На следующий день, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера на втором этаже, после чего зашел в первый попавшийся дом, где и захватил в заложники девочку. В номере мужчины были обнаружены бутылки с алкоголем и шприц с наркотическим веществом.