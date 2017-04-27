Доходы главы Красноярского края увеличились на 200 тыс. рублей

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КРАСНОЯРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в прошлом году заработал 2,8 млн рублей против 2,6 млн рублей годом ранее. Данные о доходах главы региона размещены на официальном сайте края.
"Декларированный доход за 2016 год - 2 млн 824 тыс. 942,98 рублей", - сообщается в документе.
Как и в прошлом году, он владеет половиной квартиры площадью 304,5 кв. м и пользуется жилым домом площадью 493,6 кв. м.
Доходы супруги губернатора по сравнению с 2015 годом выросли более, чем в 1,5 раза. Она заработала 4,773 млн рублей против 3,069 млн рублей годом ранее. Наталья Толоконская владеет половиной квартиры площадью 69,9 кв. м. "Супруга губернатора не является чиновником, она доктор (медицинских наук - ТАСС), имеет практику, ведет тренинги", - сказали ТАСС в пресс-службе краевого правительства.
Автомобилей у четы Толоконских в собственности, согласно документу, нет.
Виктор Толоконский с 2010 года был полпредом президента в Сибирском федеральном округе, с 12 мая 2014 года являлся врио губернатора Красноярского края. С 26 сентября 2014 года занимает пост губернатора.