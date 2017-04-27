Глыба льда обрушилась на рабочих из КНР в заброшенной шахте в Забайкалье

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ЧИТА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Глыба льда обрушилась в заброшенной шахте на юго-востоке Забайкальского края, когда в ней находились рабочие из Китая. Один человек погиб, два пострадали, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
"Шахта принадлежит российско-китайской компании "Байкалруд". Раньше в ней добывали цинк и олово. Что там делали китайские рабочие, неизвестно, что-то чистили. При обрушении погиб один человек, два пострадали", - уточнили в ЕДДС.
На место происшествия выезжали спасатели. Пострадавшие доставлены в районную больницу. У одного легкие ушибы, у второго - более серьезные травмы.
В региональном Следственном управлении СК РФ факт происшествия подтвердили, добавив, что на месте ЧП работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.