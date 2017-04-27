Полпред: сибирские аграрии нуждаются в дополнительном льготном кредитовании

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Сибирского федерального округа (СФО) нуждаются в дополнительном льготном кредитовании, нынешние объемы в разы меньше необходимых. Об этом сказал журналистам полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Регионы подавали данные о своей потребности в кредитах по СФО - 4,5 млрд, а дают только 300 с лишним миллионов. Конечно, это проблема. И, конечно, этого объема нашим сельхозпроизводителям не хватает", - сказал он, подводя итоги видеоконференции по вопросам подготовки регионов СФО к посевной.

Полпред попросил руководителей региональных сельскохозяйственных министерств подать обобщенные данные по необходимой сумме кредитов. "Будем разговаривать с Минсельхозом РФ. Но заявки должны быть обоснованные. Каждая заявка должна быть рассмотрена, и уже обобщенное поможем получить, пусть не в полном объеме", - сказал полпред.

Среди проблем, связанных с посевной, Меняйло отметил нехватку семян и техники в некоторых регионах - например, в Бурятии, Забайкалье, Туве.

"Регионы СФО не сами по себе, они связаны. Мы сегодня должны работать не только на себя в регионах, но и дружески помогать соседям. Где не хватает техники - соберемся с главами, думаю, поможем. И техникой, и семенами", - сказал Меняйло.

Он добавил, что главная задача - вовремя начать посевную и не снижать планку по урожайности, произвести в этом году не меньше, чем в прошлом, итоги которого составили 16 млн тонн зерна.