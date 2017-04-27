СК проверит ДТП в Красноярске, в котором скорой не уступили дорогу на перекрестке

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КРАСНОЯРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится в Красноярске по факту ДТП, в котором водитель внедорожника Volkswagen Touareg не уступил дорогу машине скорой помощи и столкнулся с ней. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.
"Начали доследственую проверку. Сейчас будем из ГАИ изымать материалы по ДТП и на их основании дадим оценку действий водителей обоих автомобилей", - сказала она.
В СК отметили, что в СМИ появилась информация, что ночью Volkswagen Touareg не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками. В результате столкновения машина скорой завалилась на бок, травмы получили находившиеся в ней 15-летний подросток и женщина-фельдшер.