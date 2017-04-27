В Новосибирске задержаны сбежавший из зала суда обвиняемый и два организатора побега

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали обвиняемого, сбежавшего из зала суда в Новосибирске, также задержаны два организатора побега. Об этом в четверг ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области сегодня в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске задержали обвиняемого, совершившего побег из зала Коченевского районного суда. Также оперативники уголовного розыска задержали двоих новосибирцев, причастных к организации побега. Сейчас все задержанные доставлены в полицию", сказала она.

По словам Волк, 18 апреля обвиняемый в совершении серии имущественных преступлений, совершил побег из зала Коченевского районного суда. Сотрудники полиции организовали поисковые мероприятия в регионе, на розыск сбежавшего из-под стражи были ориентированы все оперативные подразделения и службы полиции Новосибирской области.