Начальника лесничества в Забайкалье оштрафовали за заниженную в 60 раз площадь пожара

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ЧИТА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Начальника лесничества, снизившего площадь лесного пожара в Забайкальском крае с 300 до 5 га, оштрафовали на 10 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Регистрируя пожар с опозданием, начальник лесничества существенно занизил его площадь. Он указал, что пожар занимает площадь пять гектаров, хотя ему было известно, что пожаром охвачено более 300 гектаров", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что пожар возник 27 марта, и недостоверные сведения начальника лесничества не позволили в полном объеме использовать силы и средства для тушения очага, что привело к распространению огня на 447 гектаров.
Прокуратура пришла к выводу, что начальник лесничества не выполнил обязанности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.
Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта. В регионе действует режим ЧС.