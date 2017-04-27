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Начальника лесничества в Забайкалье оштрафовали за заниженную в 60 раз площадь пожара

Сибирь
27 апреля, 16:06 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Недостоверные сведения привели к дальнейшему распространению огня

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ЧИТА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Начальника лесничества, снизившего площадь лесного пожара в Забайкальском крае с 300 до 5 га, оштрафовали на 10 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Регистрируя пожар с опозданием, начальник лесничества существенно занизил его площадь. Он указал, что пожар занимает площадь пять гектаров, хотя ему было известно, что пожаром охвачено более 300 гектаров", - сказали в ведомстве.

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Там уточнили, что пожар возник 27 марта, и недостоверные сведения начальника лесничества не позволили в полном объеме использовать силы и средства для тушения очага, что привело к распространению огня на 447 гектаров.

Прокуратура пришла к выводу, что начальник лесничества не выполнил обязанности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта. В регионе действует режим ЧС.

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