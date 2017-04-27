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Томские ученые готовы до конца года поставить в Милан уникальную машину для имплантатов

Сибирь
27 апреля, 16:43 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 27, апреля. /ТАСС

Кроме того, оборудование можно использовать и в машиностроительной отрасли

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ТОМСК, 27 апреля. /ТАСС/. Ученые томского Института сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН планируют до конца 2017 года поставить в Миланский политехнический университет уникальную машину для обработки поверхностей. Она может применяться, как в изготовлении медицинских имплантатов, так и в машиностроительной отрасли, сообщил ТАСС ученый секретарь Томского научного центра Алексей Марков.

Первым шагом к заключению контракта стало подписание соглашения между ИСЭ и Миланским политехом, которое предполагает, в частности, поставку оборудования сибирских ученых в Италию. "Коллеги из университета выразили заинтересованность закупить оборудование в ИСЭ - электронно-пучковую машину РИТМ-СП. Я надеюсь, что соглашение, которое было подписано, - это первый шаг. В ближайшем времени ожидаем, что договоримся по поставкам, и, я надеюсь, в этом году будет подписан договор на поставку оборудования", - сказал он.

Ученый пояснил, что у машины две функции: она, во- первых, полностью очищает и сглаживает поверхности, а во- вторых, используется для формирования поверхностных сплавов (покрытий с высокой адгезией, вероятность отслоения которых равна нулю). По этой причине оборудование, в частности, можно использовать для изготовления медицинских имплантатов. "В медицине это особенно актуально, потому что там не допускаются в принципе никакие отслоения покрытий, так как это может привести к катастрофическим последствиям", - сказал Марков.

Другая сфера применения - машиностроение. Использование технологии формирования поверхностных сплавов повышает термостойкость пресс-форм для отлива изделий из стекла минимум в два раза.

Электронно-пучковая машина была разработана учеными ИСЭ СО РАН. В 2000-х годах институт продал лицензию на ее производство в Японию. РИТМ-СП - более функциональная модификация этой разработки и является уникальной в мире. Ее стоимость может составлять, по приблизительной оценке Маркова, от 5 до 10 млн рублей.

Томские ученые работают с коллегами из Миланского политеха не первый год. В начале недели директор ИСЭ Николай Ратахин и ректор итальянского вуза Джованни Аццоне подписали договор о сотрудничестве, которое предполагает выполнение совместных проектов, поставку и внедрение в Европе оборудования и технологий, созданных в ИСЭ. "В Италии большое внимание уделяется созданию новых материалов, и мы высоко оцениваем потенциал научных институтов РАН", - отметил на подписании представитель вуза профессор Массимилиано Бестетти.

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