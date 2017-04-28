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Нелегальный цех в Новосибирске производил до полумиллиона порций кофейного напитка в месяц

Сибирь
28 апреля, 7:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, апреля. /ТАСС

Конвейер был оборудован на территории одной из промышленных зон

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НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Нелегальный цех в промзоне Новосибирска производил до 0,5 млн пакетиков кофейного напитка известного бренда в месяц. Возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску пресекли деятельность нелегального цеха, производившего кофейный напиток под известным брендом", - сказала она.

Производство организовал 34-летний новосибирец, в преступную группу входили еще четверо местных жителей в возрасте от 25 до 42 лет. Конвейер был оборудован на территории одной из промышленных зон Новосибирска. Контрафактная продукция реализовывалась на оптовых рынках города и отправлялась в соседние регионы. Обнаруженные записи "черной бухгалтерии" свидетельствуют, что объемы производства достигали полумиллиона пакетиков с напитком в месяц.

Операция по задержанию организаторов и участников организованной группы проводилась сотрудниками полиции и спецназа Росгвардии одновременно по местам производства и сбыта поддельной продукции. В отношении фигурантов следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование товарного знака"). Двоим из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках расследования устанавливаются другие каналы реализации, сумма ущерба, причиненного правообладателю торгового знака.

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