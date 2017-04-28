Новосибирские "Региональные электрические сети" сократят инвестпрограмму на треть

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НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Новосибирская компания "Региональные электрические сети" (РЭС), занимающаяся передачей и распределением электроэнергии, планирует инвестировать в инфраструктуру около 1 млрд рублей ежегодно, сообщил журналистам гдиректор РЭС Сергей Ильичев.
Ранее он сообщал ТАСС, что инвестиционная программа на 2016 год составит 1,6 млрд рублей.
"Объем инвестиций у нас регулируется государством. Сейчас мы закладываем, что инвестиционная программа около 1 млрд рублей ежегодно", - сказал Ильичев.
Средства направлены на ремонт и реновацию существующих электросетей и реконструкцию объектов, в том числе продолжение реконструкции подстанций в Новосибирске, сказал Ильичев.
РЭС занимается передачей и распределением электроэнергии на всей территории Новосибирской области и присоединением к электрическим сетям. Располагает 14,7 тыс. электрических подстанций в регионе.