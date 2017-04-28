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Компании в СФО погасили долги по зарплате на 1 млрд рублей после вмешательства прокуратуры

Сибирь
28 апреля, 8:59 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, апреля. /ТАСС

Наибольшие суммы выплачены в Красноярском крае, Омской, Кемеровской и Новосибирской областях

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НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Вмешательство прокуратуры способствовало погашению на предприятиях Сибирского федерального округа (СФО) долгов по зарплате на сумму свыше 992 млн рублей с начала года. По фактам невыплаты заработной платы в первом квартале 2017 года возбуждено 60 уголовных дел, сообщила пресс-служба управление Генеральной прокуратуры России в СФО.

"С начала текущего года принятые прокурорами в СФО меры реагирования способствовали погашению долгов по заработной плате на сумму 992,6 млн рублей. Наибольшие суммы выплачены в Красноярском крае (205 млн), Омской (194 млн), Кемеровской (174 млн) и Новосибирской (117 млн) областях", - говорится в сообщении.

К примеру, работникам ООО "Юргинский машиностроительный завод" в Кемеровской области выплатили 62,3 млн рублей, ЗАО "НЛХК" в городе Лесосибирске Красноярского края - 45,7 млн, ООО "Строительная компания "Трест 5" в Омской области - 4,9 млн. Директор омского общества привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты", ему внесено представление. По инициативе прокуроров ряд руководители организаций-должников подверглись дисквалификации.

Часто компании пыталась скрыть задолженность. К примеру, в Красноярском крае прокуроры возбудили в отношении руководителей и конкурсных управляющих организаций-должников девять административных дел за неисполнение обязанности по представлению в государственный орган статистики сведений о просроченной задолженности по оплате труда. В результате пять из них представили в Красноярскстат сведения о долге по зарплате на сумму 9,7 млн рублей. Еще четыре организации, сокрывшие сведения, полностью погасили долги в размере 51,5 млн рублей.

В целом с начала года прокуроры округа внесли 1830 представлений, направили в суды 11,6 тыс. заявлений на сумму свыше 260 млн рублей. В результате к административной ответственности привлечено 737 должностных и юридических лиц. По фактам невыплаты заработной платы в первом квартале 2017 года возбуждено 60 уголовных дел, 24 из них - на основании материалов прокурорских проверок. В суды направлено 28 уголовных дел, 11 человек уже осуждены.

По данным Росстата на 1 апреля 2017 года общая задолженность по заработной плате в регионах СФО составляла 660 млн рублей.

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