В Новосибирске впервые за Уралом намерены внедрить 3D-технологии в строительство

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирские строители первые за Уралом начнут внедрять инновационные 3D-технологии в строительстве. Инвесторами, развивающими новые технологии, станут производственные компании, работающие на рынке индивидуального малоэтажного строительства, сообщила ТАСС президент Ассоциации малоэтажного и индивидуального домостроения Инна Свечникова.

"Мы планируем приобрести 3D-принтер для строительства у единственного российского производителя этих устройств, резидента Сколково", - сказала она.

Свечникова добавила, что эти технологии могут быть интересны для малого бизнеса, в том числе для индивидуального малоэтажного строительства. "Мы хотим не только внедрить эту технологию, мы с компанией договорились, что совместно подготовим дорожную карту по обучению этим технологиям специалистов среднего звена на базе строительно-монтажного колледжа и специалистов бакалавриата на базе двух новосибирских архитектурно- строительных вузов", - уточнила она.

Следующим этапом, по словам Свечниковой, будет организация производства для 3D-строительства и внедрения принципиально новых строительных материалов. "Речь идет об экологически чистых деревянных смесях разной плотности и разными коэффициентами теплопроводности. Строительство будет вестись на месте, конструктив здания при таких технологиях возводится в три раза быстрее, чем при традиционных технологиях - примерно за трое суток", - уточнила специалист, добавив, что обслуживают принтер всего два человека.

Для начала принтер будет использован для ландшафтных работ на городских территориях. В дальнейших планах ассоциации - наладить производство линейки строительных 3D-принтеров в Новосибирске для нужд Сибирского федерального округа. Инвестиции в проект Свечникова не уточнила, отметив, что стоимость принтера для строительства колеблется от 500 до 900 тыс. рублей.