Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новосибирске впервые за Уралом намерены внедрить 3D-технологии в строительство

Сибирь
28 апреля, 9:37 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Конструктив здания при таких технологиях возводится в три раза быстрее, чем при традиционных

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирские строители первые за Уралом начнут внедрять инновационные 3D-технологии в строительстве. Инвесторами, развивающими новые технологии, станут производственные компании, работающие на рынке индивидуального малоэтажного строительства, сообщила ТАСС президент Ассоциации малоэтажного и индивидуального домостроения Инна Свечникова.

"Мы планируем приобрести 3D-принтер для строительства у единственного российского производителя этих устройств, резидента Сколково", - сказала она.

Свечникова добавила, что эти технологии могут быть интересны для малого бизнеса, в том числе для индивидуального малоэтажного строительства. "Мы хотим не только внедрить эту технологию, мы с компанией договорились, что совместно подготовим дорожную карту по обучению этим технологиям специалистов среднего звена на базе строительно-монтажного колледжа и специалистов бакалавриата на базе двух новосибирских архитектурно- строительных вузов", - уточнила она.

Следующим этапом, по словам Свечниковой, будет организация производства для 3D-строительства и внедрения принципиально новых строительных материалов. "Речь идет об экологически чистых деревянных смесях разной плотности и разными коэффициентами теплопроводности. Строительство будет вестись на месте, конструктив здания при таких технологиях возводится в три раза быстрее, чем при традиционных технологиях - примерно за трое суток", - уточнила специалист, добавив, что обслуживают принтер всего два человека.

Для начала принтер будет использован для ландшафтных работ на городских территориях. В дальнейших планах ассоциации - наладить производство линейки строительных 3D-принтеров в Новосибирске для нужд Сибирского федерального округа. Инвестиции в проект Свечникова не уточнила, отметив, что стоимость принтера для строительства колеблется от 500 до 900 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
2
В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО
3
Тиллерсон заявил, что РФ и США не решали свои крупные проблемы в ходе его визита в Москву
4
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама