В Новосибирске будут судить экс-полицейского за сбыт 1 кг "синтетики"

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НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в попытке продать почти 1 кг синтетических наркотиков, ранее изъятых его коллегами, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СКР по Новосибирской области. В ходе расследования обвиняемый вину признал, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего бывшего сотрудника органов внутренних дел в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в июне 2016 года старшина отдела полиции №8 в Кировском районе, отвечавший за хранение вещественных доказательств, решил продать сданные следователем в камеру хранения синтетические наркотики массой 937 граммов. В качестве подельника он привлек полицейского отдельного батальона охраны и конвоирования УМВД по Новосибирску. В декабре того же года они нашли потенциального покупателя, согласившегося приобрести всю партию за 350 тыс. рублей. 26-летний экс-полицейский был задержан 21 декабря 2016 года при попытке продажи, позже был задержан и его сообщник.
Как уточнила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, злоумышленники были задержаны сотрудниками службы собственной безопасности полиции. По результатам служебной проверки они уволены из органов, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.