Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемь домов сгорели в Иркутской области из-за сжигания травы

Сибирь
28 апреля, 11:29 UTC+3 МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сжигание травы стало причиной пожара в деревне Вершина в Иркутской области. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, огнем уничтожено восемь домов. Всего в этом населенном пункте расположено порядка 20 домов.

"В результате травяного пожара и порывистого ветра огонь перешел на жилые строения", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. Сейчас осуществляется дотушивание огня.

В ГУ МЧС подчеркнули, что сжигание травы, порубочных остатков, сельхозпалы в это время становятся причиной пожаров, из-за которых сгорают жилые дома.

В свою очередь в пресс-службе Авиалесохраны также сообщили, что причиной пожара в деревне Вершина, в результате которого сгорели восемь домов и один магазин, стал пал сухой травы. "В настоящее время в Иркутской области складывается крайне сложная ситуация с травяными пожарами, которые переходят на лесной фонд", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Сибирского регионального центра МЧС, дачный сезон в сибирских регионах начался со всплеска пожаров. Накануне сразу 5 населенных пунктов оказались подвержены угрозе пожаров, которые возникли от неосторожного обращения с огнем самих жителей. От огня пострадали 23 постройки, включая жилые дома: семь домов было уничтожены в поселке Белогорка в Красноярском крае, два дома - в населенном пункте Большие Ключи, в Иркутской области в поселке Артель сгорели три дома.

В готовности для защиты населенных пунктов от огня находятся самолеты и вертолеты МЧС России - Бе-200, Ил-76, Ми-8.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Бриллиантовый" череп в Музее странных вещей
"Бриллиантовый" череп и туфельки Золушки: какие странные вещи выбрасывают люди
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
2
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
3
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов
4
Трамп хочет получить от Южной Кореи $1 млрд за развертывание ПРО THAAD
5
Обещанного 100 дней ждут: чего Дональд Трамп добился в кресле президента США
6
Белый дом причислил предполагаемую изоляцию России в ООН к достижениям Трампа
7
Fox: ИГ применяло в Ираке огромный бур для рытья тоннелей и нацистские боеприпасы
Темы дня
Загрузка...
Реклама