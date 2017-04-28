Восемь домов сгорели в Иркутской области из-за сжигания травы

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сжигание травы стало причиной пожара в деревне Вершина в Иркутской области. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, огнем уничтожено восемь домов. Всего в этом населенном пункте расположено порядка 20 домов.
"В результате травяного пожара и порывистого ветра огонь перешел на жилые строения", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. Сейчас осуществляется дотушивание огня.
В ГУ МЧС подчеркнули, что сжигание травы, порубочных остатков, сельхозпалы в это время становятся причиной пожаров, из-за которых сгорают жилые дома.
В свою очередь в пресс-службе Авиалесохраны также сообщили, что причиной пожара в деревне Вершина, в результате которого сгорели восемь домов и один магазин, стал пал сухой травы. "В настоящее время в Иркутской области складывается крайне сложная ситуация с травяными пожарами, которые переходят на лесной фонд", - отметили в пресс-службе ведомства.
По данным Сибирского регионального центра МЧС, дачный сезон в сибирских регионах начался со всплеска пожаров. Накануне сразу 5 населенных пунктов оказались подвержены угрозе пожаров, которые возникли от неосторожного обращения с огнем самих жителей. От огня пострадали 23 постройки, включая жилые дома: семь домов было уничтожены в поселке Белогорка в Красноярском крае, два дома - в населенном пункте Большие Ключи, в Иркутской области в поселке Артель сгорели три дома.
В готовности для защиты населенных пунктов от огня находятся самолеты и вертолеты МЧС России - Бе-200, Ил-76, Ми-8.