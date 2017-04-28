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"Сибмост" обжаловал отказ суда во взыскании 2,5 млрд рублей с мэрии Новосибирска

Сибирь
28 апреля, 11:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, апреля. /ТАСС

Жалобу рассмотрит Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени, дата рассмотрения пока не назначена

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НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Новосибирская строительная компания "Сибмост" обжаловала решение арбитражного суда, отказавшего ей во взыскании с мэрии Новосибирска 2,5 млрд рублей в кассационной инстанции. Об этом говорится в материалах дела.

"Подана кассационная жалоба", - говорится в картотеке арбитражных дел. Жалобу рассмотрит Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил 17 ноября в полном объеме иск строительной компании ОАО "Сибмост" к мэрии Новосибирска о взыскании 2,5 млрд рублей убытков при строительстве моста. Однако позднее мэрия подала апелляцию, и суд вышестоящей инстанции отменил это решение.

Суть иска

Компания "Сибмост" обратилась в суд с требованием взыскать 2 млрд рублей с мэрии Новосибирска еще в декабре 2014 года. Этот иск впоследствии удовлетворен не был. Позднее компания вновь инициировала судебные разбирательства, обратившись с иском о взыскании 1,5 млн рублей неустойки, а потом увеличила сумму исковых требований до 2,5 млрд рублей. Арбитражный суд Новосибирской области отказал "Сибмосту" в удовлетворении иска, однако суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу компании и отправил дело на новое рассмотрение.

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Аргументируя свою позицию в суде, представители "Сибмоста" заявили, что заказчик, которым выступило МКУ "Управление дорожного хозяйства", своевременно не предоставил земельные участки, поскольку попадавшие в зону строительства жилые дома не были расселены вовремя. Это привело к значительному увеличению сроков и стоимости работ. Компания понесла убытки, связанные с выполнением собственных обязательств перед коллективом, из-за изменения сроков выполнения строительно-монтажных работ, перед кредиторами, субподрядчиками и бюджетами всех уровней и внебюджетными государственными фондами. Сумма убытков была оценена в 2,5 млрд рублей.

В свою очередь представители ответчика заявили, что в деле отсутствуют материалы, доказывающие сам факт убытков. Кроме того, согласно условиям контракта, заказчик должен был рассчитываться с "Сибмостом" до конца 2014 года, и, независимо от того, выросли ли цены, подрядчик получил бы к этому времени только сумму, изначально установленную контрактом.

Строительство вантового арочного моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей по контракту началось в 2010 году. Комплекс включает в себя сам мост, длина руслового пролета которого составляет 380 м, две транспортные развязки и четыре пешеходных виадука. Длина моста с подъездными путями составляет 5,48 км. Движение по нему открылось 8 октября 2014 года.

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