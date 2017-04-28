Сибирские ученые приступили к испытанию нового препарата для лечения атеросклероза

ТОМСК, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ) приступили к доклиническим испытаниям нового препарата для снижения уровня холестерина в крови и профилактики атеросклероза, сообщила пресс-служба вуза. На разработку ученые получили грант федеральной целевой программы "Фарма-2020" в размере 33 млн рублей.

"Мы уже получили молекулу, перспективную для лечения гиперхолестеринемии (повышенного уровня холестерина - прим. ТАСС). В ходе доклинических испытаний нам нужно выявить влияние вещества на иммунную систему, возможность возникновения аллергии и т. д. Ранее для борьбы с избыточным холестерином использовали лекарства, связывающие желчные кислоты, но они оказались высоко токсичными. Наш препарат работает так же, но он более безопасный - не содержит хлора и представляет собой природное соединение из группы полисахаридов", - цитирует пресс-служба руководителя Центра внедрения технологий СибГМУ Артема Гурьева.

По информации вуза, в настоящее время на рынке нет препаратов для профилактики атеросклероза, которые можно принимать периодически, а не всю жизнь.

Атеросклероз лежит в основе сердечно-сосудистых заболеваний - главной причины смертности людей в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения. В России в 2016 году причиной почти половины (48%) всех зарегистрированных смертей стали заболевания сердца и кровообращения.