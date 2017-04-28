В Бурятии и Иркутской области из-за неосторожного обращения с огнем горят 20 частных домов

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию почти 20 частных домов в двух поселках Бурятии и Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.
"Около 12:45 мск в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание 15 частных жилых домов в населенном пункте Черемушка Прибайкальского района Бурятии и трех частных жилых домов в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области", - сказал собеседник агентства.
Пострадавших нет, в настоящее время ведется тушение пожаров, привлечена авиация МЧС.
По данным СРЦ, дачный сезон в сибирских регионах начался сразу с нескольких пожаров. Накануне пять населенных пунктов оказались подвержены угрозе пожаров, которые возникли от неосторожного обращения с огнем самих жителей. От огня пострадали 23 постройки, включая жилые дома. Семь из них были уничтожены в поселке Белогорка в Красноярском крае, два дома - в населенном пункте Большие Ключи, в Иркутской области в поселке Артель сгорели три дома.
Сегодня огонь уничтожил восемь домов и магазин в поселке Вершина в Иркутской области. Причина всех этих пожаров - сжигание травы.