Росприроднадзор через суд потребовал прекратить работы на буферных прудах Омского НПЗ

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ОМСК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Управление Росприроднадзора по Омской области обратилось в суд с требованием прекратить ремонтные работы на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ, принадлежит ПАО "Газпром нефть") и рекультивировать гидротехническое сооружение для прекращения загрязнения воздуха, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин заявил, что именно работы на буферных прудах стали причиной выброса в атмосферу Омска этилмеркаптана, используемого в качестве добавки к не имеющему запаха природному газу. 400-кратное превышение концентрации этого вещества было зафиксировано в Омске 10 марта. В апреле омский Росприроднадзор признал, что нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана, на объектах Омского НПЗ не обнаружено.
"Управление Росприроднадзора по Омской области в рамках контрольно-надзорной деятельности и в целях противодействия экологическому загрязнению атмосферного воздуха г. Омска и Омской области 26 апреля направило исковое заявление в Советский районный суд г. Омска", - говорится в сообщении ведомства.
Росприроднадзор требует признать незаконной деятельность АО "Газпромнефть-ОНПЗ", их генерального подрядчика ООО "Нефтехимремонт" и субподрядчика ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" на буферных прудах, обязать эти организации прекратить деятельность по работе с отходами, прекратить использование буферных прудов для накопления отходов и обязать "Газпромнефть-ОНПЗ" провести рекультивацию земельного участка.
В пресс-службе ОНПЗ в ответ на запрос ТАСС сообщили, что работы на буферных прудах ведутся в соответствии с предписанием Сибирского управления Ростехнадзора, которое обязало предприятие восстановить геометрию дамб сооружения. "Все мероприятия по обращению с осадком имеют целью подготовку к ремонту в соответствии с предписанием Ростехнадзора, - рассказали на нефтезаводе. - В настоящее время на буферном пруду ведутся земляные работы для определения качества основания пруда, при этом дно площадки открывается для обследований и последующего ремонта объекта".
Представитель ОНПЗ также сообщил, что местный Ростехнадзор 17-20 апреля провел внеплановую проверку буферных прудов, по итогам которой признал эксплуатацию объекта безопасной. В ведомстве отметили, что контроль за характеристиками сооружения ведется регулярно и в полном объеме.