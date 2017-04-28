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Вертолеты Минобороны приступили к тушению лесных пожаров в Иркутской области

Сибирь
28 апреля, 13:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, апреля. /ТАСС

В тушении задействованы более 100 военнослужащих местного гарнизона, семь единиц специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8 авиабазы "Братск"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Авиация Центрального военного округа (ЦВО) приступила к тушению природных пожаров в Иркутской области, выявленных в лесном массиве в 20 км от города Зима. Об этом сообщили в пресс- службе округа.

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© Сергей Бобылев/ТАСC

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"Авиация Минобороны России приступила к тушению лесных пожаров в Иркутской области. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обеспечили локализацию очагов возгорания, специалисты госучреждения "Оборонлес" создали отсечной рубеж по периметру", - отметили там.

По данным пресс-службы, в тушении огня задействованы более 100 военнослужащих местного гарнизона, семь единиц специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8 авиабазы "Братск", оснащенные водосливными устройствами.

Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.

Ранее ТАСС сообщал, что в Иркутской области площадь травяных пожаров за прошедшие сутки составила более 70 тыс. га, в Красноярском крае она превысила 260 тыс. га. В то же время площадь лесных пожаров в двух этих регионах составляет чуть более 1 тыс. гектаров.

Сегодня огонь уничтожил восемь домов и магазин в поселке Вершина в Иркутской области. Причина всех этих пожаров - сжигание травы.

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