Донской: решение Минприроды по плану развития Байкала не противоречит идеологии проекта

Гонщик Сироткин расстроен поломкой машины в практике Гран-при РоссииСпорт 28 апреля, 15:03
Писатель Веллер обещает публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"Общество 28 апреля, 14:57
Билетный центр Кубка конфедераций начал работу в КазаниСпорт 28 апреля, 14:57
ВФЛА дисквалифицировала легкоатлетку Шармину на четыре года за допингСпорт 28 апреля, 14:51
Уральские врачи получили самое точное в России оборудование для диагностики рака простатыНовости Урала 28 апреля, 14:48
В ГД внесен законопроект о повышении до 21 года возраста для покупки крепкого алкоголяОбщество 28 апреля, 14:45
Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении выступили за выполнение договоренностей по КарабахуПолитика 28 апреля, 14:43
Что важно знать о космодроме ВосточныйКосмос 28 апреля, 14:38
Грузооборот АО "Морской порт Санкт-Петербург" в I квартале вырос на 4,6%, до 1,8 млн тоннТранспорт 28 апреля, 14:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Решение Министерства природных ресурсов изъять из паспорта приоритетного проекта "Байкал: великое озеро великой страны" все блоки по социально-экономическому развитию не нарушает идеологию проекта, поскольку его главной задачей является решение проблем в сфере экологии. От этом заявил ТАСС министр природных ресурсов Сергей Донской.
"Идеологию не нарушает. У нас есть поручение именно в первую очередь по реабилитации Байкала приоритетный проект подготовить. Мы подготовили его, внесли в правительство, но при этом написали, что в высокой степени готовности есть еще блоки, связанные с туризмом, с социально-экономическим развитием и вообще в целом с развитием байкальской природной территории. И если поручение будет руководства, то мы соответственно эти документы внесем", - сказал Донской.
По его словам, пока что документ носит рабочий характер, его обсуждение продолжается.
"Я понимаю, что заинтересованные лица там бьются за свои какие-то отдельные проекты. Но мы считаем, что есть поручение руководства страны и его надо выполнять. А инициативы мы с удовольствием и рассматриваем, и готовы работать с другими ведомствами и со всеми, кто заинтересован в развитии этой территории", - добавил Донской.