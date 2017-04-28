Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Донской: решение Минприроды по плану развития Байкала не противоречит идеологии проекта

Сибирь
28 апреля, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Ранее из паспорта приоритетного проекта "Байкал: великое озеро великой страны" были изъяты все блоки по социально-экономическому развитию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Решение Министерства природных ресурсов изъять из паспорта приоритетного проекта "Байкал: великое озеро великой страны" все блоки по социально-экономическому развитию не нарушает идеологию проекта, поскольку его главной задачей является решение проблем в сфере экологии. От этом заявил ТАСС министр природных ресурсов Сергей Донской.

"Идеологию не нарушает. У нас есть поручение именно в первую очередь по реабилитации Байкала приоритетный проект подготовить. Мы подготовили его, внесли в правительство, но при этом написали, что в высокой степени готовности есть еще блоки, связанные с туризмом, с социально-экономическим развитием и вообще в целом с развитием байкальской природной территории. И если поручение будет руководства, то мы соответственно эти документы внесем", - сказал Донской.

По его словам, пока что документ носит рабочий характер, его обсуждение продолжается.

"Я понимаю, что заинтересованные лица там бьются за свои какие-то отдельные проекты. Но мы считаем, что есть поручение руководства страны и его надо выполнять. А инициативы мы с удовольствием и рассматриваем, и готовы работать с другими ведомствами и со всеми, кто заинтересован в развитии этой территории", - добавил Донской.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
3
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
4
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов
5
Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревоге
6
В СПЧ сообщили, что акции оппозиции 29 апреля согласованы в 30 регионах РФ
7
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
Темы дня
Загрузка...
Реклама