Донской: решение Минприроды по плану развития Байкала не противоречит идеологии проекта

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Решение Министерства природных ресурсов изъять из паспорта приоритетного проекта "Байкал: великое озеро великой страны" все блоки по социально-экономическому развитию не нарушает идеологию проекта, поскольку его главной задачей является решение проблем в сфере экологии. От этом заявил ТАСС министр природных ресурсов Сергей Донской.

"Идеологию не нарушает. У нас есть поручение именно в первую очередь по реабилитации Байкала приоритетный проект подготовить. Мы подготовили его, внесли в правительство, но при этом написали, что в высокой степени готовности есть еще блоки, связанные с туризмом, с социально-экономическим развитием и вообще в целом с развитием байкальской природной территории. И если поручение будет руководства, то мы соответственно эти документы внесем", - сказал Донской.

По его словам, пока что документ носит рабочий характер, его обсуждение продолжается.

"Я понимаю, что заинтересованные лица там бьются за свои какие-то отдельные проекты. Но мы считаем, что есть поручение руководства страны и его надо выполнять. А инициативы мы с удовольствием и рассматриваем, и готовы работать с другими ведомствами и со всеми, кто заинтересован в развитии этой территории", - добавил Донской.