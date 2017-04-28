На трассе в Кузбассе из-за дыма столкнулись 11 автомобилей

КЕМЕРОВО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Одиннадцать автомобилей столкнулись на трассе в Кемеровской области из-за задымления. Об этом сообщили в пресс- службе ГУ МВД по области.

"Сегодня около 17:00 (11:00 мск) на 46 километре автодороги Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк (Беловский район) произошло поочередное столкновение 11 автомобилей. По предварительным данным, причиной происшествия послужила недостаточная видимость вследствие задымления. Пострадавших в результате ДТП нет", - уточнили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы регулируют движение транспорта на данном участке дороги в обоих направлениях.

В ГУ МЧС по области уточнили ТАСС, что спасатели также выезжали на место ДТП, вблизи трассы очагов горения зафиксировано не было, задымление частично рассеялось. В ведомстве также добавили, что в Кузбассе действует особый противопожарный режим, и любое разведение огня является нарушением закона. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что возможной причиной дыма мог стать пал травы на полях.