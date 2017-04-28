В Иркутской области сгорела деревня из 86 домов

ИРКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Целая деревня, где проживали более 430 человек, сгорела в Киренском районе Иркутской области. В регионе вводится режим чрезвычайной ситуации, причины возгорания устанавливаются, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Вечером поступила информация, что сгорела деревня Бубновка Киренского района. Там было 86 домов и проживало 435 человек", - уточнили в пресс-службе, отметив, что жертв и пострадавших среди населения нет.

С огнем боролись сотрудники местного подразделения областной противопожарной службы, были задействованы две автоцистерны. "Дополнительные силы привлечь оказалось невозможным из-за того, что Бубновка располагается на острове. Распространению огня способствовал шквалистый ветер. Спасатели МЧС, проводившие в Киренском районе противопаводковые мероприятия, на судне на воздушной подушке эвакуировали жителей, вывезя их на безопасное от огненной стихии расстояние", - добавили в правительстве.

По словам главы правительства региона Александра Битарова, для ликвидации последствий будет задействован резервный фонд губернатора. "Дано поручение мэрам территорий, чтобы все люди, которые потеряли жилье, не остались без внимания, были бы на сегодняшний момент расселены во временное жилье. А впоследствии, безусловно, им будет выделена компенсация", - приводит пресс-служба его слова.