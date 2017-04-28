Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иркутской области сгорела деревня из 86 домов

Сибирь
28 апреля, 15:20 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, апреля. /ТАСС

Пострадавших нет, в регионе введен режим ЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

ИРКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Целая деревня, где проживали более 430 человек, сгорела в Киренском районе Иркутской области. В регионе вводится режим чрезвычайной ситуации, причины возгорания устанавливаются, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Вечером поступила информация, что сгорела деревня Бубновка Киренского района. Там было 86 домов и проживало 435 человек", - уточнили в пресс-службе, отметив, что жертв и пострадавших среди населения нет.

С огнем боролись сотрудники местного подразделения областной противопожарной службы, были задействованы две автоцистерны. "Дополнительные силы привлечь оказалось невозможным из-за того, что Бубновка располагается на острове. Распространению огня способствовал шквалистый ветер. Спасатели МЧС, проводившие в Киренском районе противопаводковые мероприятия, на судне на воздушной подушке эвакуировали жителей, вывезя их на безопасное от огненной стихии расстояние", - добавили в правительстве.

По словам главы правительства региона Александра Битарова, для ликвидации последствий будет задействован резервный фонд губернатора. "Дано поручение мэрам территорий, чтобы все люди, которые потеряли жилье, не остались без внимания, были бы на сегодняшний момент расселены во временное жилье. А впоследствии, безусловно, им будет выделена компенсация", - приводит пресс-служба его слова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
3
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
4
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
5
В Иркутской области сгорела деревня из 86 домов
6
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
7
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
Темы дня
Загрузка...
Реклама