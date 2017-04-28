В МЧС рассчитывают спасти часть загоревшейся деревни в Иркутской области

ИРКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Спасатели рассчитывают спасти часть домов загоревшейся деревни Бубновка в Киренском районе Иркутской области, откуда эвакуированы 435 жителей, сообщила ТАСС пресс-секретарь Сибирского регионального центра МЧС Ирина Бутенко.

По ее словам, в настоящее время пожаром охвачено не вся деревня, а несколько десятков домов. "Сколько из них удастся спасти, и удастся ли, пока не известно. Но мы рассчитываем, что что-то все-таки получится отстоять, спасатели прилагают все возможные усилия", - добавила она. По словам Бутенко, спасательные работы затруднены ледоходом на реке Лена, который не дает усилить группировку сил и средств в находящейся на острове деревне. Кроме того, из-за шквалистого ветра МЧС не может пока применять в этом районе авиацию.

Ранее в правительстве региона сообщили, что в деревне Бубновка в Киренском районе, расположенном на острове, сгорели все 86 домов. 435 жителей были эвакуированы, никто не пострадал.

По словам Бубновой, установить причину пожара пока не представляется возможным. "В любом случае это человеческий фактор - возможно, пал травы или другое неосторожное обращение с огнем", - добавила Бутенко.