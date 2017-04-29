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В ДТП с автобусом в Иркутской области пострадали шесть человек

Сибирь
29 апреля, 6:18 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, апреля. /ТАСС

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ДПС

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ИРКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Тулунском районе Иркутской области. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Волга" не предоставил преимущества в движении междугороднему автобусу Golden Dragon, двигавшемуся по маршруту Иркутск - Усть-Кут и допустил столкновение с ним", - говорится в сообщении.

В результате происшествия госпитализированы водитель и два пассажира "Волги". Медики также оказали трем пассажирам автобуса. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ДПС.

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