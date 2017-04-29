Выплаты компенсаций пострадавшим от пожара в иркутском селе начнутся на следующей неделе

БУБНОВКА /Иркутская область/, 29 апреля. /ТАСС/. Выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций пострадавшим от пожара жителям поселка Бубновка Иркутской области начнутся уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, отвечая на вопросы жителей поселка.

"Между праздниками, думаю, начнут выплачивать компенсации", - сказал он.

Министр сообщил, что принято решение о выплате материальной единовременной помощи в 10 тысяч рублей и компенсации за утраченное имущество в 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ.

"Я сюда приехал по поручению президента России. И он мне поручил оказать каждому из вас адресную конкретную помощь и поддержку", - подчеркнул Пучков.

Он поставил задачу уже 30 апреля завершить подготовку списков пострадавших и начать оформление всех необходимых документов на компенсации. "Это общая беда. Но я хочу выразить вам слова признательности и благодарности за стойкость и мужество. Главное, что несмотря на очень сложную ситуацию, не допущено гибели людей", - заключил Пучков.