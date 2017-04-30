Погорельцы из села Бубновка Иркутской области в основном разъехались по родственникам

ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Число жителей сгоревшего села Бубновка, оставшихся в пунктах временного размещения в Киренском районе Иркутской области, снизилось с 50 до 15. Остальные уехали к родственникам и знакомым. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Киренского района.

"На сегодняшний день осталось 15 человек. Остальные уехали к родственникам", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что погорельцам доставили продукты, медикаменты и другие необходимые вещи. "На данный момент они всем обеспечены и ни в чем не нуждаются", - подчеркнули в ЕДДС.

При пожаре в селе Бубновка Иркутской области, где сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. По желанию погорельцев большинство из них размещены у родственников, их обеспечивают всем необходимым. Для остальных в Киренском районе области организованы три пункта временного размещения.