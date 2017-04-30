Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась до 4,8 тыс. га

ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась за сутки с 7,2 до 4,8 тыс. га. Об этом сообщил ТАСС руководитель ФБУ "Авиалесохрана" Владимир Гришин.

"Площадь 4,8 тыс. га. Всего насчитывается 15 очагов, шесть из них локализованы", - сказал он.

Гришин отметил, что один из очагов действует в национальном парке "Заповедное Прибайкалье". Его площадь по состоянию на утро 30 апреля составляет 100 га, в тушении пожара задействован самолет-амфибия Бе-200.