Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась до 4,8 тыс. га

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ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась за сутки с 7,2 до 4,8 тыс. га. Об этом сообщил ТАСС руководитель ФБУ "Авиалесохрана" Владимир Гришин.
"Площадь 4,8 тыс. га. Всего насчитывается 15 очагов, шесть из них локализованы", - сказал он.
Гришин отметил, что один из очагов действует в национальном парке "Заповедное Прибайкалье". Его площадь по состоянию на утро 30 апреля составляет 100 га, в тушении пожара задействован самолет-амфибия Бе-200.