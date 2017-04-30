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Минобороны РФ увеличило авиагруппировку в Иркутской области для тушения лесных пожаров

Сибирь
30 апреля, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

До этого группировка насчитывала два самолета

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Авиационная группировка в Иркутской области для тушения природных пожаров в регионах пополнилась еще двумя самолетами военно-транспортной авиации Ил-76, сообщает Минобороны России.

До этого группировка насчитывала два самолета.

"Экипажи четырех самолетов Ил-76, оборудованных специальными водосливными авиационными приборами ВАП-2, находятся в полной готовности для выполнения задач по борьбе с огнем. Командиры экипажей Ил-76 - летчики первого класса, обладающие практическим опытом тушения подобных пожаров в различных метеоусловиях", - говорится в сообщении, поступившем сегодня в ТАСС. Резервуары ВАП-2, которыми оборудованы самолеты ВТА Ил-76, вмещают 42 тысячи литров воды или огнегасящей жидкости.

Разведка лесопожарной обстановки проводится с использованием вертолетов Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда, говорится в сообщении.

В целом для ведения воздушной разведки и тушения природных пожаров, а также ликвидации их последствий в Центральном военном округе сформированы и находятся в готовности сводные авиационные, инженерные и пожарные подразделения общей численностью свыше 9,5 тысяч военнослужащих, 11 самолетов и вертолетов, в том числе Ми-8 и Су-24мр. Вертолеты Ми-8, в свою очередь, оборудованы водосливными устройствами. Также в готовности для борьбы с пожарами в ЦВО находится свыше 2,3 тыс. единиц инженерной, автомобильной и специальной техники.

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