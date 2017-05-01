Заместитель губернатора по ЖКХ Кузбасса ушел в отставку

КЕМЕРОВО, 1 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принял отставку своего заместителя по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолия Лазарева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Причина отставки - увольнение по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Исполняющим обязанности заместителя губернатора по жилищно- коммунальному и дорожному комплексу назначен Дмитрий Кудряшов", - сказали в администрации. Ранее Кудряшов занимал должность начальника департамента электроэнергетики администрации Кемеровской области.

Лазарев был назначен замгубернатора в августе 2012 года. Как сообщалось, за 2016 год и начало 2017 команда заместителей Тулеева существенно обновилась. В январе 2016 года ушел в отставку бывший замгубернатора - начальник главного финансового управления Сергей Ващенко, в сентябре - экс-первый замгубернатора Максим Макин, покинувший этот пост из-за расследований, проводившихся в отношении компании "Теплоэнерго", где он работал до перехода в администрацию. Также ушел Дмитрий Исламов, ставший после выборов в сентябре депутатом Госдумы.

В ноябре после возбуждения уголовного дела о вымогательстве акций "Разреза Инской" были отстранены от занимаемых должностей еще два замгубернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов. Позже на их должности были назначены новые вице-губернаторы.

Наконец, 31 марта губернатор Кемеровской области принял отставку замгубернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной, а также начальника регионального департамента транспорта и связи.