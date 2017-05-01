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Владельцы дачи в Томской области потребовали компенсацию от виновницы пожара на их участке

Сибирь
1 мая, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС такое требование назвали прецедентом

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Владельцы дачного участка в Томской области потребовали компенсацию от местной жительницы, по вине которой у них сгорело имущество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС, назвав это прецедентом.

"В селе Дзержинское Томской области владельцы одного из дачных участков потребовали от своей соседки компенсацию за сгоревшее имущество. Пожилая женщина сжигала траву на приусадебном участке и не уследила за огнем", - рассказал собеседник агентства. В результате сильный порыв ветра в считанные секунды разметал искры, по траве огонь пошел на соседний участок, повредив забор и плодовые деревья. "Лишь благодаря своевременному реагированию пожарных и помощи соседей огонь удалось остановить в полуметре от надворных построек и избежать серьезных последствий", - сообщили в СРЦ МЧС.

Кроме штрафа в полторы тысячи рублей, виновнице пожара придется оплатить еще и новое ограждение.

В МЧС считают, что главным сдерживающим фактором в области пожарной безопасности должны стать не административные протоколы и штрафы, а личная позиция каждого человека, чувство ответственности за свои действия и поступки. "Штрафы - далеко не самое суровое наказание, которым могут отделаться нарушители требований пожарной безопасности. Гражданин должен понимать, что совершая подобные поступки, он, в первую очередь, подвергает опасности благополучие других людей. Огонь может уничтожить как его, так и чужое имущество, а это - огромные финансовые средства, которые придется компенсировать за свой счет", - пояснили в СРЦ МЧС.

Кроме того, если нанесенный ущерб третьим лицам превышает 250 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность.

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