Дома более 17 тысяч человек спасены от пожаров авиацией МЧС России в Сибири

В гости к нам: сезон заходов океанских лайнеров открылся на Дальнем ВостокеВ стране 2 мая, 7:21
Греция и кредиторы достигли соглашения по ключевым реформамЭкономика и бизнес 2 мая, 7:00
Войска США в Южной Корее подтвердили, что THAAD поставлен на боевое дежурствоМеждународная панорама 2 мая, 5:55
Гол Кузнецова помог "Вашингтону" сократить отставание в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 2 мая, 5:52
ВТБ 24: бюджетникам на Камчатке выдано более 3 тыс. карт "Мир"Экономика и бизнес 2 мая, 5:33
В Бангкоке в больнице остаются 15 россиян после инцидента с рейсом "Аэрофлота"Происшествия 2 мая, 5:17
В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФМеждународная панорама 2 мая, 4:44
Подросток подорвался на мине на чабанской стоянке в ЗабайкальеПроисшествия 2 мая, 4:33
Кросби получил травму головы в третьем матче плей-офф НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 2 мая, 4:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Авиация МЧС России защитила от пожаров десять населенных пунктов в Сибири, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
"На территории Сибирского федерального округа к тушению пожаров привлекались два самолета Ил-76 и три самолета Бе-200ЧС. Они осуществили 59 сливов воды общим весом 632 тонны. Не допущено распространение пожаров в сторону десяти населенных пунктов, в которых проживают более 17 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
При помощи авиации и беспилотных летательных аппаратов осуществляется и мониторинг лесопожарной обстановки.
Всего для ликвидации пожаров и обеспечения пожарной безопасности от разных министерств и служб задействованы более 14,3 тыс. человек и 4,8 тыс. единиц техники.
В настоящее время на территории всего Сибирского федерального округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока введен особый противопожарный режим.