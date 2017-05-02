Дома более 17 тысяч человек спасены от пожаров авиацией МЧС России в Сибири

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Авиация МЧС России защитила от пожаров десять населенных пунктов в Сибири, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"На территории Сибирского федерального округа к тушению пожаров привлекались два самолета Ил-76 и три самолета Бе-200ЧС. Они осуществили 59 сливов воды общим весом 632 тонны. Не допущено распространение пожаров в сторону десяти населенных пунктов, в которых проживают более 17 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

При помощи авиации и беспилотных летательных аппаратов осуществляется и мониторинг лесопожарной обстановки.

Всего для ликвидации пожаров и обеспечения пожарной безопасности от разных министерств и служб задействованы более 14,3 тыс. человек и 4,8 тыс. единиц техники.

В настоящее время на территории всего Сибирского федерального округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока введен особый противопожарный режим.