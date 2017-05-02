Новосибирская филармония в 2017 году отправится в самые масштабные гастроли по региону

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НОВОСИБИРСК, 2 мая. /ТАСС/. Пять новых фестивалей, в том числе для сельских жителей, запустят в Новосибирской филармонии в течение 2017 года, в год своего восьмидесятилетия филармония сделает особый упор на гастроли по региону.
"У Новосибирской филармонии сейчас большие планы по развитию дорожной карты до 2020 года. Наша перспективная задача - это позиционирование филармонии в отдаленных уголках Новосибирской области. До конца 2017-го года мы представим пять новых фестивалей на областных площадках для сельских жителей", - приводит пресс-служба филармонии слова ее директора Бейбита Мухамедина.
Он подчеркнул, что все лучшие коллективы филармонии - Симфонический оркестр, Российский академический оркестр русских народных инструментов, Эстрадно-симфонический оркестр - поедут в самые отдаленные уголки области. "Это будут самые масштабные отдаленные гастроли по региону", - добавил Мухамедин.
Во вторник в трех районах области - Маслянинском, Черепановском и Сузунском - открылся первый фестиваль "Звонкая Сибирь". Коллективы Новосибирской филармонии - Эстрадный оркестр, Концертный духовой оркестр и фольклорный ансамбль "Рождество" проведут в течение трех дней - с 2 по 4 мая - восемь концертов для сельчан.
Новосибирская государственная филармония - крупнейшая концертная организация страны, основанная 1 января 1937 года. Каждый месяц она проводит около 60 концертов на различных площадках города. Ежегодно коллективы филармонии дают более 2 тысяч концертов в городе, области и за рубежом.