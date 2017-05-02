Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирская филармония в 2017 году отправится в самые масштабные гастроли по региону

Сибирь
2 мая, 8:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, мая. /ТАСС

Лучшие коллективы филармонии - Симфонический оркестр, Российский академический оркестр русских народных инструментов, Эстрадно-симфонический оркестр - поедут в отдаленные уголки области

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 2 мая. /ТАСС/. Пять новых фестивалей, в том числе для сельских жителей, запустят в Новосибирской филармонии в течение 2017 года, в год своего восьмидесятилетия филармония сделает особый упор на гастроли по региону.

"У Новосибирской филармонии сейчас большие планы по развитию дорожной карты до 2020 года. Наша перспективная задача - это позиционирование филармонии в отдаленных уголках Новосибирской области. До конца 2017-го года мы представим пять новых фестивалей на областных площадках для сельских жителей", - приводит пресс-служба филармонии слова ее директора Бейбита Мухамедина.

Он подчеркнул, что все лучшие коллективы филармонии - Симфонический оркестр, Российский академический оркестр русских народных инструментов, Эстрадно-симфонический оркестр - поедут в самые отдаленные уголки области. "Это будут самые масштабные отдаленные гастроли по региону", - добавил Мухамедин.

Во вторник в трех районах области - Маслянинском, Черепановском и Сузунском - открылся первый фестиваль "Звонкая Сибирь". Коллективы Новосибирской филармонии - Эстрадный оркестр, Концертный духовой оркестр и фольклорный ансамбль "Рождество" проведут в течение трех дней - с 2 по 4 мая - восемь концертов для сельчан.

Новосибирская государственная филармония - крупнейшая концертная организация страны, основанная 1 января 1937 года. Каждый месяц она проводит около 60 концертов на различных площадках города. Ежегодно коллективы филармонии дают более 2 тысяч концертов в городе, области и за рубежом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация вооруженной сирийской оппозиции прибыла в Астану
2
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
3
Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Южной Кореей
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
6
Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума
7
В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий Алексин
Темы дня
Загрузка...
Реклама