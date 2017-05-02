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Второе дело о мошенничестве возбуждено против директора Новосибирского дома ветеранов

Сибирь
2 мая, 8:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, мая. /ТАСС

Евгений Рерих подозревается в мошенничестве при закупках товаров и продуктов питания для жильцов учреждения

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НОВОСИБИРСК, 2 мая. /ТАСС/. Директор Новосибирского дома ветеранов Евгений Рерих стал фигурантом второго уголовного дела о мошенничестве по результатам прокурорской проверки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, он подозревается в мошенничестве при закупках товаров и продуктов питания для жильцов учреждения.

"Работники прокуратуры установили еще одну аффилированную организацию, через которую похищались денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие Новосибирскому дому ветеранов. Фактическим руководителем этой аффилированной фирмы являлась супруга директора дома ветеранов - Рита Рерих", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК России по Новосибирской области, в настоящее время оба дела в отношении Рериха объединены в одно производство. "По последнему эпизоду размер хищений составляет 1 млн 162 тысячи рублей, всего пока по делу установлен объем хищения свыше 5 млн рублей. Назначен ряд особо сложных экономических экспертиз, завершить расследование планируется к августу", - сказал собеседник агентства.

В феврале следственные органы возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Рериха и его неустановленных соучастников. По данным СК, злоумышленники создали ООО "Беллон", с которым с марта 2015 года по декабрь 2016 года заключили фиктивные договоры на поставку товаров и продуктов питания в Новосибирский дом ветеранов на сумму более 8,2 млн рублей. В дальнейшем неустановленные в ходе следствия лица заключили от имени ООО "Беллон" договоры на поставку товаров и продуктов питания с 10 коммерческими организациями на сумму более 5,1 млн рублей. Искусственно завышая цены поставленных товаров и продуктов питания, злоумышленники похитили более 5 млн рублей, полагают следователи.

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