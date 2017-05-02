В Забайкалье ищут телефонного хулигана, сообщившего о возгорании более 20 домов

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск телефонного хулигана, сообщившего о возгорании более 20 домов в одном из населенных пунктов Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.
"Ложное сообщение о загорании сразу нескольких жилых домов поступило в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю в ночь на 2 мая. При уточнении обстановки информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, человек, который позвонил в оперативную службу, сообщил о загорании в одном из сел 24 жилых построек. При этом он утверждал, что пламя продолжает распространяться.
Согласно порядку передачи оперативной информации, сотрудник смены передал сообщение диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона, а также в полицию и службу скорой помощи. В готовность были приведены и ремонтные бригады электросетей.
"Тревога оказалась ложной. Никакого пожара в указанном населенном пункте не зафиксировано. Сотрудники МЧС России по Забайкальскому краю направили информацию о ложном звонке в правоохранительные органы для организации поиска гражданина, передавшего провокационную информацию, способную спровоцировать панические настроения среди населения в сложных пожароопасных условиях на территории региона", - сообщили в СРЦ МЧС.