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Во время пожара в иркутской Бубновке пенсионерка получила обширный ожог

Сибирь
2 мая, 11:17 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, мая. /ТАСС

Состояние женщины стабильное

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ИРКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Одна из местных жительниц сильно пострадала во время пожара, оставившего без крова большую часть проживавших в деревне Бубновка в Иркутской области. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Ранее сообщалось, что во время пожара в минувшую пятницу никто не пострадал. Все местные жители были своевременно эвакуированы из расположенной на острове деревни судами на воздушных подушках.

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"Одна жительница, в возрасте 59-лет, пострадала. Она получила ожог 68% тела и была госпитализирована в реанимацию. Сейчас ее состояние стабильное, с положительной динамикой", - сказал он, добавив, что медики рассматривают возможность ее перевода в ближайшее время в общую палату.

По словам Родионова, пострадавшая пенсионерка проживала в Бубновке одна, без родственников. Ее дом во время пожара сгорел. В связи с этим после выздоровления власти намерены предложить ей проживание в доме-интернате.

При пожаре в селе Бубновка 28 апреля, где сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. Власти Иркутской области приняли решение перенести деревню Бубновка, поскольку в ней сгорели детский сад, школа, почта, и ни социальных объектов, ни рабочих мест не осталось.

По уточненным данным МЧС, причиной происшествия стало короткое замыкание во время ураганного ветра.

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