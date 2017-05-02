В Туве на скачках разбился мальчик, заменивший взрослого жокея

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КРАСНОЯРСК, 2 мая. /ТАСС/. Девятилетний мальчик, заменивший на скачках в Туве взрослого наездника, получил тяжелые травмы при падении с лошади. Возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Владелец одной из лошадей, участвующих в забеге, заменил ранее зарегистрированного 22-летнего наездника на девятилетнего мальчика. Во время скачек в силу малолетнего возраста и отсутствия должной физической силы (ребенок) не удержался, упал с лошади и в результате удара о твердую поверхность получил телесные повреждения головы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью", - отметили в ведомстве.
В СК добавили, что инцидент произошел в местечке Бора-Булак Дзун-Хемчикского района во время республиканских соревнований по национальным конным скачкам. Организаторы и судьи в нарушении правил, по которым к скачкам допускаются наездники не младше 14 лет, позволили ребенку принять участие в соревнованиях.
СУ СК по Туве возбудил уголовные дела по статьям 293 ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью") и 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), проводятся следственные действия.