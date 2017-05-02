Прокуратура в Новосибирске проверит крупнейший крытый аквапарк из-за травмы посетителя

НОВОСИБИРСК, 2 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверит крупнейший в России крытый аквапарк "Аквамир" в Новосибирске после травмы посетительницы. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, девушка застряла в трубе аквагорки, где на нее налетел другой посетитель.

"Прокуратура Ленинского района Новосибирска проводит проверку в связи с оказанием населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 1 мая. По данным прокуратуры, девушка застряла в трубе аквагорки, а работники аквапарка, не убедившись в том, что она благополучно спустилась, разрешили спуск с горки молодому человеку. В результате столкновения девушка получила серьезную травму позвоночника.

Проверку в связи с инцидентом проводит также Следственное управление СК России по Новосибирской области.

"Аквамир" - самый большой в России крытый аквапарк, его площадь - 35 тыс. кв. метров. Он открылся в октябре 2016 года, стоимость первой очереди составляет 4,5 млрд рублей, общая стоимость - 6,5 млрд рублей. Региональный бюджет выделил на реализацию проекта 146 млн рублей.