Вводный курс обучения в детском технопарке в Красноярске проходят 500 человек

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КРАСНОЯРСК, 2 мая. /ТАСС/. Порядка 500 человек обучаются на вводном курсе в детском технопарке "Кванториум" в Красноярске, который открылся 21 апреля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе технопарка, на прохождение вводного курса записались за прошлую неделю еще 200 детей.
"С 24 по 29 апреля у нас прошла неделя открытых дверей, которую посетили 1,5 тыс. человек: школьников и учителей. 200 детей записались на вводный курс обучения", - сказали в технопарке. Там добавили, что сейчас на вводный курс может записаться любой ребенок в возрасте от 12 до 17 лет.
Основной образовательный модуль начнется в сентябре, для участия в нем дети должны пройти вводный курс и собеседование.
В технопарке будет проводиться обучение по следующим направлениям: промышленный дизайн, прикладная космонавтика, малая беспилотная авиация, робототехника, альтернативная энергетика, нанотехнологии, виртуальная и дополненная реальность.
"В зависимости от направления курс обучения на основном образовательном модуле будет длиться от восьми до 12 месяцев. Всего по всем направлениям будут обучаться до 1,7 тыс. детей ежегодно", - отметили в "Кванториуме".
Как сообщалось ранее, детский технопарк в Красноярске был открыт в дни экономического форума 21 апреля. Объем инвестиций в проект составил 172 млн рублей, из них 56,3 млн рублей - средства федерального бюджета, 75,7 млн рублей выделил Красноярский край, 40 млн рублей инвестировал "Норильский никель".
Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.