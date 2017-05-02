СК возбудил три уголовных дела в связи с пожарами в Иркутской области

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела о халатности в связи с пожарами в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Следственными органами Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Зиминского районного муниципального образования Иркутской области", - сказали в СК.

28 апреля поступило сообщение о возгорании домов в результате пала травы в населенном пункте Большерастягаевский Ухтуйского муниципального образования Зиминского района, где огнем были уничтожены семь домов. Пожар возник из-за ненадлежащей организации должностными лицами администрации района своевременных мероприятий по ликвидации очага пожара.

Кроме того, СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Аларского района области, не принявших первичные меры пожарной безопасности в границах деревни Вершина, что повлекло уничтожение огнем восемь жилых домов и одного магазина, в результате чего 17 граждан лишились жилья и имущества.

28 апреля в результате пала травы в Саянске произошло возгорание построек близ жилого дома, впоследствии огонь перекинулся и на дом. В результате пожара огнем были полностью уничтожены шесть квартир и кровля дома, повреждены иные жилые и нежилые помещения здания. "По версии следствия, при наличии сведений о пожарах и об угрозе перехода огня на многоквартирный дом должностные лица 5-го отряда ФПС по Иркутской области не дали адекватную оценку поступившей информации, не приняли мер к своевременному выезду экипажей и техники на место тушения пожара", - отметили в СК, добавив, что по данному факту также возбуждено уголовное дело о халатности.