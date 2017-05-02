Новосибирские ученые разработали технологию лазерной шлифовки для предприятия "Ростеха"

НОВОСИБИРСК, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН разработали технологию удаления вещества с поверхности прозрачных материалов лазерным импульсом. Она внедрена в процессы изготовления оптических приборов заводом "Швабе - Оборона и защита", сообщили в пресс-службе ИАиЭ СО РАН.

"В институте была разработана технология удаления вещества с поверхности материалов лазерным импульсом для формирования требуемого рельефа. Научный сотрудник лаборатории волоконной оптики Александр Доставалов стал одним из победителей конкурса мэрии Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых - он оптимизировал процесс лазерной абляции: подобрал параметры, при которых максимальная производительность и точность достигается с минимумом шероховатостей, без микротрещин и сколов. Результаты исследований внедрены в технологический процесс изготовления оптических приборов "Швабе - Оборона и Защита" (холдинг "Швабе" в составе госкорпорации "Ростех" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что модификация прозрачных материалов востребована в медицине, биологии (создании чипов), оборонной промышленности, телекоммуникациях.

Премию мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов получили в 2017 году 30 человек - авторы разработок для городского и сельского хозяйств, здравоохранения, приборостроения и т. д.

"Швабе - Оборона и Защита" - крупнейший российский производитель оптических приборов, применяемых в Вооруженных силах РФ, а также гражданским населением.