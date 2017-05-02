Глава Забайкалья: вопрос разблокирования счетов некоторых учреждений региона будет решен

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова доложила главе правительства Дмитрию Медведеву о том, как решается вопрос с разблокированием счетов отдельных бюджетных учреждений региона.
На встрече со Ждановой Медведев поинтересовался, сняты ли все темы, о которых речь шла во время его пребывания в Чите в сентябре прошлого года.
Премьер тогда сообщил, что ему поступил "тревожный сигнал" от профсоюзов о блокировке счетов ряда бюджетных учреждений Забайкальского края. Он поручил Ждановой, исполнявшей тогда обязанности губернатора, подготовить предложения о том, каким образом эту проблему ликвидировать.
В ходе нынешней встречи губернатор отметила, что "остался вопрос по окончанию разблокировки блокированных счетов, но их на сегодня уже несравнимо меньше". "На сумму 300 млн (рублей). В то время, когда мы начинали, было несколько миллиардов", - подчеркнула она.
Глава региона пообещала довести "до конца" решение этой проблемы.
"Если нужны какие-то поручения по федеральной линии, я готов помочь, эти поручения дать, но надо обязательно это все окончательно разблокировать", - ответил глава правительства.
Губернатор Забайкалья сообщила также, что "социальные обязательства и по выплате заработных плат, и по выплате социальных пособий выполнены".
"Как известно, в этом смысле определенные проблемы были в недавнем прошлом. На сегодня они сняты", - подчеркнула Жданова.