Забайкалье рассчитывает получить возмещение всех затрат, вызванных прошлогодней засухой

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Забайкалье начинает посевную кампанию в непростых условиях, но рассчитывает получить возмещение всех затрат, вызванных прошлогодней засухой, заявила глава региона Наталья Жданова на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым.
"Понятно, что мы начинаем ее (посевную кампанию) в непростых условиях в этом году, с учетом засухи прошлого года", - сказала она.
При этом губернатор поблагодарила правительство за поддержку, подчеркнув, что "подписаны все необходимые документы на возмещение затрат по засухе".
Она также сообщила, что на территории края по графику реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов, в основном связанных с горнодобывающей промышленностью.