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На Алтае после занятий в спортивной секции погиб ребенок

Сибирь
2 мая, 17:33 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 2, мая. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

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БАРНАУЛ, 2 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае по факту смерти мальчика 8 лет после занятий в спортивной секции. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 29 апреля 2017 года в городе Новоалтайске ребенок во время тренировки в молодежной общественной организации по спортивному единоборству почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья и потерял сознание. Мальчик был доставлен в горбольницу, где скончался, не приходя в сознание. Предварительно, смерть наступила в результате внезапно наступившей сердечной недостаточности.

Проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Следствию предстоит установить причины ухудшения состояния ребенка, клиническую картину его здоровья, выявить причинно- следственную связь между действиями лиц организации, обеспечивающих безопасность детей во время занятий, и смертью несовершеннолетнего.

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