В Забайкалье потушены все лесные пожары

ЧИТА, 3 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Все лесные пожары удалось потушить в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на 11:00 местного времени (05:00 мск) на территории края лесных пожаров нет", - сказали в ведомстве, добавив, что в среду пожарным удалось потушить четыре очага на общей площади 3,5 тыс. га.

Кроме того, по информации пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), накануне военнослужащие потушили лесной пожар в 80 км южнее Читы.

Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Во всем Сибирском федеральном округе также введен режим ЧС.