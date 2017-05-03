В Забайкалье потушены все лесные пожары

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ЧИТА, 3 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Все лесные пожары удалось потушить в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.
"По данным на 11:00 местного времени (05:00 мск) на территории края лесных пожаров нет", - сказали в ведомстве, добавив, что в среду пожарным удалось потушить четыре очага на общей площади 3,5 тыс. га.
Кроме того, по информации пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), накануне военнослужащие потушили лесной пожар в 80 км южнее Читы.
Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Во всем Сибирском федеральном округе также введен режим ЧС.