Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Забайкалье потушены все лесные пожары

Сибирь
3 мая, 5:51 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

В среду пожарным удалось потушить четыре очага на общей площади 3,5 тыс. га

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 3 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Все лесные пожары удалось потушить в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на 11:00 местного времени (05:00 мск) на территории края лесных пожаров нет", - сказали в ведомстве, добавив, что в среду пожарным удалось потушить четыре очага на общей площади 3,5 тыс. га.

Кроме того, по информации пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), накануне военнослужащие потушили лесной пожар в 80 км южнее Читы.

Лесные пожары в Забайкальском крае в этом году начались в конце марта, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Во всем Сибирском федеральном округе также введен режим ЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Три человека погибли при столкновении такси и фуры на МКАД
2
Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборах
3
Свадебные традиции: "Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
4
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
5
АНБ США в 2016 году отследило более 150 млн телефонных звонков
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Тиллерсон назвал "очень конструктивным" разговор Трампа и Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама