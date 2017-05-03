Погорельцы из села Черемушки в Бурятии получат по 50 тыс. и 100 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 3 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Погорельцы из села Черемушки в Бурятии, где 28 апреля произошел пожар и без крова остались 35 человек, получат по 50 тыс. и 100 тыс. рублей материальной помощи. Об этом сообщили в правительстве республики.

"Людям уже выдано по 10 тыс. рублей. Сейчас оформляются документы по выдаче по 100 тыс. рублей тем, кто полностью потерял жилье, по 50 тыс. рублей - тем, кто частично утратил имущество", - уточнили в правительстве.

Кроме того, решается вопрос восстановления жилья: погорельцы заявили, что хотят восстановить жилье в своем селе. На помощь пострадавшим также пришли земляки, жители Улан-Удэ, соседних населенных пунктов, волонтеры и Министерство социальной защиты населения организовали сбор вещей первой необходимости. Часть собранного - одежда, предметы гигиены, продукты питания - уже передана оставшимся без домов.

В правительстве отметили, что некоторые из погорельцев проживали в своих сгоревших дачных домиках без регистрации. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что тем, кто был без прописки, нужны решения суда о признании их потерпевшими. В этом вопросе погорельцам власти готовы помочь: с пострадавшими уже работают юристы.

Пожар в селе Черемушки произошел вечером 28 апреля из- за неосторожного обращения с огнем, сгорело более 20 строений.