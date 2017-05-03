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В Новосибирске провалился грунт рядом с котлованом строящегося дома

Сибирь
3 мая, 8:32 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, мая. /ТАСС

На объекте введен режим ЧС

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НОВОСИБИРСК, 3 мая. /ТАСС/. Аварийная ситуация сложилась на строительном объекте в Центральном районе Новосибирска - на территории двух жилых домов образовались провалы из-за того, что стенки располагающегося рядом котлована будущего 30-этажного жилого комплекса разрушились. Власти города взяли ситуацию на контроль и ввели режим ЧС на объекте, сообщила пресс-служба мэрии.

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"По оценке специалистов, в результате разрушения ограждения котлована на этом строительном объекте (ул. Журинская, 37) сложилась критическая ситуация, связанная с возможным обрушением прилегающей территории. Застройщик (ООО "Брик") не предпринял необходимые меры по укреплению подпорных стенок котлована. Это привело к угрозе дальнейшего расширения и углубления провала на придомовой территории соседних жилых домов на ул. Фрунзе. Мэр Анатолий Локоть ввел режим ЧС на объекте, для ликвидации ЧС департаменту строительства и архитектуры мэрии поручено организовать восстановление конструкций, ограждающих котлован", - говорится в сообщении.

В сообщении мэрии отмечается, что укреплением стенок котлована займется МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений". Как сообщалось ранее, организация ликвидировала аварийную ситуацию, возникшую на участке федеральной трассы в Новосибирске по ул. Большевистской, где строится многофункциональный комплекс "Снежная миля".

Согласно размещенной на сайте застройщика информации, объект на ул. Журинской - 30-этажный жилой комплекс "Парадиз" с трехуровневой подземной парковкой. Комментарий представителя компании "Брик" на момент публикации ТАСС получить не удалось.

Городские власти ведут мониторинг состояния соседних с котлованом домов.

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